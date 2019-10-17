МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске

МИД направит посольству США ноту после инцидента с тремя американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел Евгения Иванова.

По его словам, ноту направят сегодня.

Американских дипломатов сняли с поезда Нёнокса — Северодвинск вечером 16 октября. Они предупреждали российское Минобороны о том, что собираются посетить Архангельск, но не город в области. Дипломатов задержали, так как они не представили необходимые документы для пребывания в Северодвинске (это город с регламентированным посещением для иностранцев). Рядом с этим городом в августе произошел инцидент со взрывом ракеты с изотопной двигательной установкой.

По данным РЕН-ТВ, речь идет о военно-морском атташе при посольстве США капитане первого ранга Уилльяме Уитситте Кертисе, атташе при посольстве Джерри Арриоле Энтони, а также военном атташе при посольстве полковнике Д.С.Данне. В МИДе случившееся объяснили тем, что иностранцы «заблудились», и предложили подарить американским дипломатам карту России.