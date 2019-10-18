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США объяснили поездку задержанных дипломатов желанием понять Россию

Трое военных дипломатов, которые были задержаны при попытке въехать в Северодвинск, путешествовали по стране с целью «понять Россию». Об этом «РИА Новости» заявила пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс.

По ее словам, российские дипломаты также путешествуют по США, чтобы лучше узнать Америку. Также и «наши дипломаты ездят по России, чтобы лучше ее понять». «Это часть нормальной дипломатической активности», — сказала она.

Трех военных дипломатов США задержали в среду, 16 октября, вечером при попытке въехать в Северодвинск. Их сняли с поезда, но отпустили после проверки документов. В российском МИД заявляли, что американские дипломаты уведомляли о своей поездке, но говорили, что хотят посетить Архангельск, «а оказались в итоге в поезде Нёнокса — Северодвинск».

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