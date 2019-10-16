СМИ узнали о задержании дипломатов из США в Северодвинске

Американцы приехали в Северодвинск из Неноксы, рядом с которой расположен военный полигон, на морской платформе которого летом произошел взрыв. В посольстве США в Москве заявили, что уведомляли Минобороны о поездке

Фото: Александр Миридонов / «‎Коммерсантъ»

Трех военных атташе США сняли с поезда, следовавшего из Неноксы в Северодвинск, сообщает РЕН ТВ без ссылки на источник. По данным телеканала, американцев заподозрили в нарушении правил пребывания в России.

В свою очередь, «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что дипломатов из США сняли с поезда на станции Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию.

По данным телеканала, речь идет о военно-морском атташе при посольстве США капитане первого ранга Уилльяме Уитситте Кертисе, атташе при посольстве Джерри Арриоле Энтони, а также военном атташе при посольстве полковнике Д.С. Данне. Они якобы не предоставили необходимые для пребывания в Северодвинске документы — город входит в перечень территорий с регламентированным посещением для иностранцев.

Инцидент произошел 14 октября около 18:00 мск, рассказал собеседник «Интерфакса». По его словам, в действиях иностранцев усматриваются признаки административного нарушения. Американцев отпустили после проверки документов, сказал источник агентства.

В соответствии с п. 1.1 ст. 18.9 КоАП, за нарушение правил въезда или режима пребывания в России иностранцу или лицу без гражданства может грозить штраф в размере 2–5 тыс. руб. и выдворение из страны.