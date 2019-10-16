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Политика ,  
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СМИ узнали о задержании дипломатов из США в Северодвинске
Американцы приехали в Северодвинск из Неноксы, рядом с которой расположен военный полигон, на морской платформе которого летом произошел взрыв. В посольстве США в Москве заявили, что уведомляли Минобороны о поездке
Фото: Александр Миридонов / «‎Коммерсантъ»

Трех военных атташе США сняли с поезда, следовавшего из Неноксы в Северодвинск, сообщает РЕН ТВ без ссылки на источник. По данным телеканала, американцев заподозрили в нарушении правил пребывания в России.

В свою очередь, «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что дипломатов из США сняли с поезда на станции Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию.

По данным телеканала, речь идет о военно-морском атташе при посольстве США капитане первого ранга Уилльяме Уитситте Кертисе, атташе при посольстве Джерри Арриоле Энтони, а также военном атташе при посольстве полковнике Д.С. Данне. Они якобы не предоставили необходимые для пребывания в Северодвинске документы — город входит в перечень территорий с регламентированным посещением для иностранцев.

Инцидент произошел 14 октября около 18:00 мск, рассказал собеседник «Интерфакса». По его словам, в действиях иностранцев усматриваются признаки административного нарушения. Американцев отпустили после проверки документов, сказал источник агентства.

В соответствии с п. 1.1 ст. 18.9 КоАП, за нарушение правил въезда или режима пребывания в России иностранцу или лицу без гражданства может грозить штраф в размере 2–5 тыс. руб. и выдворение из страны.

Американские дипломаты находились в официальной поездке и направили необходимое уведомление в Минобороны, сообщила РБК представитель посольства США в Москве Ребекка Росс.

РБК направил запросы в Минобороны и пресс-службу МИД России.

Общество
В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва

8 августа в Минобороны сообщили, что на территории военного полигона в Архангельской области во время испытаний жидкостного реактивного двигателя произошел взрыв. В «Росатоме» говорили, что это случилось в ходе работ, «связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания».

После взрыва в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона. Власти не говорили, что именно испытывали на полигоне и что привело к взрыву. По данным The New York Times, речь идет о ракете «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. В свою очередь, источники CNBC говорили, что взрыв произошел при подъеме ракеты со дна, а не в ходе новых испытаний.

Авторы: Константин Нагаев, Полина Химшиашвили
При участии: Александра Юшкявичюте
Теги: Северодвинск, военный атташе
РБК
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