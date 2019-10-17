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Политика ,  
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Кремль ответил на вопрос о снятых с поезда американских дипломатах

Снятие американских дипломатов с поезда в Северодвинске — вопрос режима их пребывания в России, которым занимаются специальные службы, а не Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, как в Кремль относится к задержанию дипломатов из США, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, что есть определенная процедура, связанная с системой нотификации и уведомлений, и есть работы наших служб, которые этот режим обеспечивают», — добавил Песков.

Политика
СМИ узнали о задержании дипломатов из США в Северодвинске

Трех американских дипломатов вечером 16 октября сняли с поезда Нёнокса — Северодвинск. РЕН ТВ сообщал, что речь идет о военно-морском атташе при посольстве США капитане первого ранга Уилльяме Уитситте Кертисе, атташе при посольстве Джерри Арриоле Энтони, а также военном атташе при посольстве полковнике Д.С.Данне.

Как рассказали РБК в МИДе, дипломаты предупредили российское Минобороны о том, что хотят посетить Архангельск, не упоминая город в области. В Северодвинске их задержали, так как дипломаты не предоставили документов, позволяющих посетить город (посещение для иностранцев там регламентировано). МИД направит американскому посольству ноту.

Близ села Нёнокса, откуда ехали дипломаты, расположен военный полигон, где этим летом произошел взрыв ракеты с изотопной двигательной установкой. По данным The New York Times, ссылавшейся на данные американской разведки, речь может идти о ракете «Буревестник» с ядерной энергоустановкой.

Теги: Дмитрий Песков, США, американские дипломаты
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