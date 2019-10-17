Кремль ответил на вопрос о снятых с поезда американских дипломатах

Кремль ответил на вопрос о снятых с поезда американских дипломатах

Снятие американских дипломатов с поезда в Северодвинске — вопрос режима их пребывания в России, которым занимаются специальные службы, а не Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, как в Кремль относится к задержанию дипломатов из США, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, что есть определенная процедура, связанная с системой нотификации и уведомлений, и есть работы наших служб, которые этот режим обеспечивают», — добавил Песков.

Трех американских дипломатов вечером 16 октября сняли с поезда Нёнокса — Северодвинск. РЕН ТВ сообщал, что речь идет о военно-морском атташе при посольстве США капитане первого ранга Уилльяме Уитситте Кертисе, атташе при посольстве Джерри Арриоле Энтони, а также военном атташе при посольстве полковнике Д.С.Данне.

Как рассказали РБК в МИДе, дипломаты предупредили российское Минобороны о том, что хотят посетить Архангельск, не упоминая город в области. В Северодвинске их задержали, так как дипломаты не предоставили документов, позволяющих посетить город (посещение для иностранцев там регламентировано). МИД направит американскому посольству ноту.