Эрдоган раскрыл цель переговоров с Россией по Сирии

Цель Анкары — достичь с Россией соглашения по поводу вывода курдских группировок из сирийского города Манбидж. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления в Стамбуле, передает телеканал NTV.

«Мы хотим, чтобы террористов Рабочей партии Курдистана вычистили с территорий, которые сейчас контролируются (сирийским) режимом», — заявил глава Турции, отметив, что, если Манбидж будут контролировать сирийские войска, у Анкары «не будет поводов беспокоиться».

Глава Турции также заявил, что планирует обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным. Встреча двух лидеров состоится в Сочи 22 октября. В Кремле сообщили, что на переговорах президенты обсудят ситуацию в Сирии.

9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. По словам Эрдогана, операция направлена против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) и «Сирийских демократических сил», которые в Турции считают террористическими.