Асад пообещал противостоять агрессии Турции в Сирии

Сирия будет всеми законными методами противостоять агрессии Турции, которая проводит военную операцию на северо-востоке страны. Об этом сообщил президент Сирии Башар Асад на встрече в Дамаске с советником премьер-министра Ирака по национальной безопасности Фалихом аль-Файядом, передает SANA.

По данным агентства, сирийский президент назвал операцию Анкары преступлением «вне зависимости от того, под какими ложными лозунгами она проводится».

9 октября Турция сообщила о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, на территориях, которые контролируют курды. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, ее цель — предотвратить появление «террористического коридора» на южной границе страны. Действия Анкары осудили ряд европейских стран, Лига арабских государств и США. В официальном Дамаске происходящее сочли вооруженной агрессией.

13 октября курдские группировки договорились с сирийскими властями, что правительственные войска Сирии помогут отразить атаку Турции. Согласно этим договоренностям, подразделения правительственных сил должны быть размещены по всей длине сирийско-турецкой границы.