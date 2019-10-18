Белый дом уточнил заявление о причинах заморозки средств США для Украины

Исполняющий обязанности руководителя Белого Дома Мик Мэлвэни опроверг собственное заявление о том, что заморозка средств для Украины отчасти была связана с расследованием против демократов. Соответствующее заявление размещено на сайте Белого дома.

«И снова СМИ решили неправильно истолковать мои комментарии, чтобы продвинуть предвзятую и политическую охоту на ведьм против президента Трампа. Позвольте мне прояснить: не было никакой услуги за услугу в отношении военной помощи Украине и какого-либо расследования по выборам 2016 года. Единственной причиной, по которым мы удерживали деньги, было беспокойство по поводу отсутствия поддержки со стороны других стран и озабоченность по поводу коррупции», — говорится в заявлении.

Ранее Малвэни, комментируя решение США о приостановке военной помощи Киеву в размере почти $400 млн, упомянул три фактора, которые повлияли на это решение. Среди них: коррупция на Украине, недостаточный вклад европейских стран в защиту этой страны, а также факт оказания давления демократов на нее.

Как заявил Мэлвэни, президент США искал доказательства, подтверждающие тот факт, что взлом сервера Демократической партии в ходе президентских выборов в 2016 году был связан с Украиной, а не Россией. Он также отметил, что в администрации США не проводили никаких серьезных обсуждений относительно организации визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом для переговоров с Трампом.

В середине сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в ходе состоявшегося 25 июля телефонного разговора Трамп оказывал давление на своего собеседника. В частности, как указывало издание, американский президент требовал от Зеленского инициировать расследование в отношении сына экс-кандидата в президенты США и вице-президента Джо Байдена Хантера.

На фоне этого спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Как отмечала Пелоси, своими действиями президент серьезно нарушил Конституцию.

В тот же день Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским. Из беседы следует, что Трамп пожаловался Зеленскому на необоснованность увольнения в 2016 году генпрокурора Украины Виктора Шокина, который занимался расследованием коррупции в компании Burisma. В ее правление входил Хантер Байден.

На фоне обвинений в адрес Трампа Владимир Зеленский заявил, что правоохранительные органы Украины готовы расследовать нарушения украинских законов, но не будут делать этого по приказу из-за границы.