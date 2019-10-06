СМИ узнали о раскрытии Трампом инициатора звонка Зеленскому

Трамп заявил республиканцам, что звонок, который в итоге стал причиной для начала процедуры импичмента, был сделан по просьбе главы Минэнерго США, выяснило Axios. Ранее СМИ сообщили, что министр планирует уйти в отставку

Владимир Зеленский (слева) и Рик Перри (Фото: Mykola Lazarenko / AP)

Президент США Дональд Трамп заявил республиканцам из палаты представителей, что не хотел звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, но в итоге сделал это по настоянию главы американского Минэнерго Рика Перри, пишет Axios со ссылкой на источники.

Такое заявление Трамп сделал в ходе беседы с законодателями в пятницу, 5 октября.

«Немногие знают об этом, я даже не хотел делать звонок. Единственная причина, по которой я позвонил, была в том, что Рик попросил меня. Что-то насчет терминала СПГ (сжиженный природный газ. — РБК)», — пересказал один из собеседников издания слова Трампа.

Речь идет о телефонном разговоре между Трампом и Зеленским, который прошел в конце июля. В сентябре стало известно, что сотрудник разведки доложил своему начальству о попытке президента добиться иностранного вмешательства в выборы 2020 года и расследования против своего политического противника. Демократы в палате представителей инициировали процедуру импичмента.