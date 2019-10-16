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Операция Турции в Сирии ,  
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В Кремле оценили масштаб турецкой операции в Сирии

В Кремле рассчитывают, что военная операция в Сирии будет пропорциональна обеспечению безопасности Турции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы с уважением относимся к праву Турции принимать меры для обеспечения собственной безопасности, но рассчитываем, что операция будет пропорциональна этой самой целесообразности — обеспечению безопасности и задачам обеспечения безопасности», — сказал Песков.

Россия, добавил он, надеется, что операция никак не помешает процессу политического урегулирования в Сирии.

Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии 9 октября. Как утверждал турецкий лидер Рейджеп Тайип Эрдоган, она направлена на обеспечение безопасности граничащих с Сирией территорий страны.

13 октября стало известно, что курдские группировки достигли соглашения с Дамаском, согласно которому правительственные войска Сирии должны быть размещены по всей длине сирийско-турецкой границы, чтобы помочь отразить атаку Турции.

Согласно карте расстановки сил в Сирии, опубликованной Минобороны России, под контролем сирийской армии находятся Манбидж, окрестности Табки, включая аэродром, и два моста.

По данным Минобороны Турции, в ходе операции были убиты 637 бойцов курдских вооруженных формирований.

Фотогалерея 
Турецкая военная операция на севере Сирии. Фоторепортаж

16 октября СМИ сообщили об усилении атак запрещенной в России террористической операции «Исламское государство» (ИГ) в Сирии после начала операции. Как передает Reuters, премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что действия Турции ставят под угрозу пятилетнюю борьбу с ИГ. Глава британского МИДа Доминик Рааб также указал на то, что турецкая операция может привести к усилению влияния боевиков ИГ на севере Сирии и северо-западе Ирака.

Теги: Кремль, военная операция в Сирии, Турция
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