В Кремле оценили масштаб турецкой операции в Сирии

В Кремле оценили масштаб турецкой операции в Сирии

В Кремле рассчитывают, что военная операция в Сирии будет пропорциональна обеспечению безопасности Турции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы с уважением относимся к праву Турции принимать меры для обеспечения собственной безопасности, но рассчитываем, что операция будет пропорциональна этой самой целесообразности — обеспечению безопасности и задачам обеспечения безопасности», — сказал Песков.

Россия, добавил он, надеется, что операция никак не помешает процессу политического урегулирования в Сирии.

Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии 9 октября. Как утверждал турецкий лидер Рейджеп Тайип Эрдоган, она направлена на обеспечение безопасности граничащих с Сирией территорий страны.

13 октября стало известно, что курдские группировки достигли соглашения с Дамаском, согласно которому правительственные войска Сирии должны быть размещены по всей длине сирийско-турецкой границы, чтобы помочь отразить атаку Турции.