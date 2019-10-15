Минобороны показало карту сил в Сирии после начала операции Турции

Минобороны показало карту сил в Сирии после начала операции Турции

Карта показывает, что под контролем сирийских военных находится Манбидж, который ранее покинули военнослужащие США, и окрестности Табки. Турция проводит на северо-востоке Сирии операцию против курдских формирований

Виды Манбиджа (Фото: Ugur Can / DHA / AP)

Минобороны России опубликовало на своем сайте карту с расстановкой сил в Сирии, где проводит операцию Турция.

Согласно карте, по данным на 17:00 15 октября, под контролем сирийской армии находятся Манбидж, окрестности Табки, включая аэродром, и два моста.

Ранее Минобороны сообщило, что войска сирийского президента Башара Асада полностью взяли под контроль территорию города Манбидж. До этого территории севернее Манбиджа покинули дислоцировавшиеся там военнослужащие США, населенные пункты Дадат и Умм-Миаль заняли сирийские правительственные войска. Позднее Соединенные Штаты подтвердили вывод своих войск из Манбиджа.