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Операция Турции в Сирии ,  
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Минобороны Турции заявило об уничтожении 637 курдских ополченцев в Сирии

Число бойцов курдских вооруженных формирований, убитых турецкими военными в ходе операции «Источник мира» на севере Сирии, выросло до 637. Об этом сообщается в Twitter Минобороны Турции.

Речь идет о бойцах «Отрядов народной самообороны» (YPG), которых Анкара считает террористическими организациями.

14 октября о потерях отчитались курдские «Сирийские демократические силы» (SDF), также участвующие в боях против турецкой армии: по данным группировки, в ходе столкновений 13-14 октября погибли 14 бойцов, еще 58 получили ранения. Кроме этого, утверждала курдская сторона, были убиты 62 турецких солдата и уничтожены три единицы военной техники.

По данным курдского телеканала Rudaw, погибли по меньшей мере 42 мирных жителя, более 130 тыс. жителей сирийского Курдистана были вынуждены покинуть свои дома из-за турецкого наступления, из них 70 тыс. — дети.

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Минобороны показало карту сил в Сирии после начала операции Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции в Сирии 9 октября. Как утверждает Анкара, ее цели — установление зоны безопасности вблизи границы, борьба с террористами и возвращение сирийских беженцев в свои дома.

Фотогалерея 
Турецкая военная операция на севере Сирии. Фоторепортаж

США и страны Европы осудили действия Анкары, против операции также выступил официальный Дамаск, сочтя ее вооруженной агрессией. Правительственные войска выдвинулись на север на помощь курдским ополченцам. Соглашение между курдами и властями Сирии было достигнуто на российской военной базе Хмеймим.

Теги: Турция, Сирия, сирийские курды
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