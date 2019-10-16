Минобороны Турции заявило об уничтожении 637 курдских ополченцев в Сирии

Минобороны Турции заявило об уничтожении 637 курдских ополченцев в Сирии

Число бойцов курдских вооруженных формирований, убитых турецкими военными в ходе операции «Источник мира» на севере Сирии, выросло до 637. Об этом сообщается в Twitter Минобороны Турции.

Речь идет о бойцах «Отрядов народной самообороны» (YPG), которых Анкара считает террористическими организациями.

14 октября о потерях отчитались курдские «Сирийские демократические силы» (SDF), также участвующие в боях против турецкой армии: по данным группировки, в ходе столкновений 13-14 октября погибли 14 бойцов, еще 58 получили ранения. Кроме этого, утверждала курдская сторона, были убиты 62 турецких солдата и уничтожены три единицы военной техники.

По данным курдского телеканала Rudaw, погибли по меньшей мере 42 мирных жителя, более 130 тыс. жителей сирийского Курдистана были вынуждены покинуть свои дома из-за турецкого наступления, из них 70 тыс. — дети.