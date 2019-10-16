СМИ сообщили об усилении ИГ в Сирии на фоне военной операции Турции

СМИ сообщили об усилении ИГ в Сирии на фоне военной операции Турции

«Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка) активизировалось на фоне турецкой военной операции в Сирии. Об этом сообщает курдское информационное агентство Rudaw. С тем, что «Исламское государство» усиливает позиции, согласны и западные политики, передает Reuters,

Боевики ИГ усилили атаки с южного направления на оказывающие поддержку курдскому ополчению сирийские войска. Сирийские подразделения направились на север страны, чтобы предотвратить прорыв турецких войск вглубь Сирии и уже заняли город Манбидж.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп, как передает Reuters, также заявил об угрозе, которую представляет операция Анкары для кампании против террористов. По его словам, действия Турции и США ставят под угрозу пять лет борьбы с ИГ силами коалиции.

Глава британского МИДа Доминик Рааб согласился, что операция «Источник мира» может привести к усилению влияния боевиков ИГ на севере Сирии и северо-западе Ирака, а также назвал наступление Турции «безрассудным» и «контрпродуктивным».

14 октября стало известно, что США не удалось вывезти 50 особо опасных боевиков «Исламского государства» из охраняемых курдами тюрем на северо-востоке Сирии. Всем террористам удалось воспользоваться беспорядками и сбежать.