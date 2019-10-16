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Политика ,  
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СМИ сообщили об усилении ИГ в Сирии на фоне военной операции Турции

«Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка) активизировалось на фоне турецкой военной операции в Сирии. Об этом сообщает курдское информационное агентство Rudaw. С тем, что «Исламское государство» усиливает позиции, согласны и западные политики, передает Reuters,

Боевики ИГ усилили атаки с южного направления на оказывающие поддержку курдскому ополчению сирийские войска. Сирийские подразделения направились на север страны, чтобы предотвратить прорыв турецких войск вглубь Сирии и уже заняли город Манбидж.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп, как передает Reuters, также заявил об угрозе, которую представляет операция Анкары для кампании против террористов. По его словам, действия Турции и США ставят под угрозу пять лет борьбы с ИГ силами коалиции.

Глава британского МИДа Доминик Рааб согласился, что операция «Источник мира» может привести к усилению влияния боевиков ИГ на севере Сирии и северо-западе Ирака, а также назвал наступление Турции «безрассудным» и «контрпродуктивным».

14 октября стало известно, что США не удалось вывезти 50 особо опасных боевиков «Исламского государства» из охраняемых курдами тюрем на северо-востоке Сирии. Всем террористам удалось воспользоваться беспорядками и сбежать.

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев накануне сообщал, что не располагает информацией о количестве сбежавших из тюрем боевиков, передавал корреспондент РБК. Но, отмечал Лаврентьев, в сирийском Курдистане действительно находится большое количество плененных террористов — около 12 тыс. человек, включая членов семей боевиков.

Пентагон также возложил ответственность за усиление ИГ в Сирии на президента Турции Эрдогана. По словам министра обороны США, действия Турции в Сирии были «ненужными и импульсивными», а вторжение привело к массовой гибели беженцев и растущей угрозе вооруженным силам США.

Теги: ИГ, Сирия, Турция, терроризм
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Пентагон возложил ответственность на Эрдогана за усиление ИГ в Сирии
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