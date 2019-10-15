Космонавта Леонова похоронили в Подмосковье

Первого человека, который вышел в открытый космос, космонавта Алексея Леонова, похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Об этом сообщает корреспондент РБК.

На прошедшую ранее церемонию прощания с космонавтом пришли сотни людей, в том числе министр обороны России Сергей Шойгу, который возложил цветы к гробу и выразил соболезнования близким. С Леоновым простился и глава Подмосковья Алексей Воробьев.

Ранее соболезнования выразили президент России Владимир Путин, госкорпорация «Роскосмос», а также американское космическое агентство NASA.

Алексей Леонов умер 11 октября в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. Он вошел в историю как первый человек, который вышел в открытый космос. Это произошло в марте 1965 года. Спустя десять лет Леонов совершил второй полет на орбиту в качестве командира экипажа корабля «Союз-19», совершившего стыковку с американским «Аполлоном».

