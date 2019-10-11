«Роскосмос» выразил соболезнования родным космонавта Леонова

Госкорпорация «Роскосмос» выразила соболезнования родным и близким космонавта Алексея Леонова.

«Один из первых космонавтов мировой космической эры, навсегда преданный отечеству и своему делу, он вписал себя золотыми буквами в мировую историю космонавтики. С Алексеем Архиповичем ушла целая эпоха», — говорится в сообщении.

Как уточнили в «Роскосмосе», прощание с космонавтом пройдет 15 октября на Мытищинском военном мемориальном кладбище.

Вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин назвал Леонова «уникальной личностью для всего человечества». «Вечная слава и вечная память ему», — добавил он.