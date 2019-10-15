Шойгу простился с космонавтом Леоновым

Министр обороны России Сергей Шойгу простился с летчиком-космонавтом, дважды Героем Советского Союза Алексеем Леоновым, передает корреспондент РБК.

Церемония прощания с космонавтом проходит 15 октября в Подмосковье, на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Шойгу возложил цветы к гробу и выразил соболезнования близким Леонова. На церемонию прощания с космонавтом также пришли члены коллегии Министерства обороны.

С Леоновым простился и глава Подмосковья Алексей Воробьев. «Сегодня тяжелый день, ушел человек-легенда, человек-герой, человек, который покорил не только космос, но всю свою жизнь посвятил нашей стране, своему любимого городу», — сказал он.

Алексей Леонов скончался в возрасте 85 лет 11 октября после продолжительной болезни. Он был 11-м советским космонавтом и первым человеком в истории, который вышел в открытый космос. Это произошло в марте 1965 года. Спустя десять лет Леонов совершил второй полет на орбиту — уже в качестве командира экипажа корабля «Союз-19», совершившего стыковку с американским «Аполлоном».