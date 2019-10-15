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Курс доллара на 16 октября USD ЦБ: 64,25 (-0,11)

Курс евро на 16 октября EUR ЦБ: 70,85 (-0,08)

Роспотребнадзор назвал число умирающих каждый год из-за грязных рук детей

Аналитики спрогнозировали кризис рефинансирования в российских банках

Как научить офисную технику делать часть работы за вас

«РИА Новости» узнало о задержании в Минске россиянки по запросу США

Шойгу простился с космонавтом Леоновым

СМИ связанного с Пригожиным медиахолдинга опровергло его гибель в Африке

Эксперт предупредил о сложности введения единой платежки за ЖКУ в России

Доходный дом: сможет ли аренда вытеснить собственность на жилье

Церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым. Фоторепортаж

Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом

Болгарский премьер вмешался в расистский скандал после матча с Англией

Владислав Захаров — как производителю вывести товары на онлайн-площадки

Не призрачный доход: как заработать на стейблкоинах

Чем знаменита Йоко Оно: пацифизм, перформансы и альбом без музыки