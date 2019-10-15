Общество , 15 окт, 12:49
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Церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым. Фоторепортаж
В Москве прошла церемония прощания с космонавтом, первым человеком, побывавшим в открытом космосе, Алексеем Леоновым. Он умер 11 октября на 86-м году жизни.
Церемония прощания проходила на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова
Министр обороны России Сергей Шойгу
Астронавт из США Томас Стаффорд. Вместе с Леоновым в 1975 году они совершили первый в истории человечества совместный международный полет на орбиту по программе «Союз — Аполлон»
Художественный руководитель Театра Наций, актер Евгений Миронов. Он сыграл Леонова в вышедшем в 2017 году фильме «Время первых»
Космонавт Виктор Афанасьев
Генеральный конструктор «Газпром — космические системы» Николай Севастьянов (слева) и заместитель генерального директора Научно-производственного объединения им. С.А. Лавочкина Харун Карчаев
Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса», космонавт Сергей Крикалев