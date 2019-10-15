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Общество ,  
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Церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым. Фоторепортаж
В Москве прошла церемония прощания с космонавтом, первым человеком, побывавшим в открытом космосе, Алексеем Леоновым. Он умер 11 октября на 86-м году жизни.
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Церемония прощания проходила на ​Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах
Фото: Владислав Шатило / РБК
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова
Министр обороны России Сергей Шойгу
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Астронавт из США Томас Стаффорд. Вместе с Леоновым в 1975 году они совершили первый в истории человечества совместный международный полет на орбиту по программе «Союз — Аполлон»
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Художественный руководитель Театра Наций, актер Евгений Миронов. Он сыграл Леонова в вышедшем в 2017 году фильме «Время первых»
Фото: Владислав Шатило / РБК
Космонавт Виктор Афанасьев
Фото: Владислав Шатило / РБК
Генеральный конструктор «Газпром — космические системы» Николай Севастьянов (слева) и заместитель генерального директора Научно-производственного объединения им. С.А. Лавочкина Харун​ Карчаев
Фото: Владислав Шатило / РБК
Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса», космонавт Сергей Крикалев
Теги: мультимедиа, Леонов, космос
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