NASA оценило роль Леонова для современной космонавтики

Американское космическое агентство NASA выразило соболезнования в связи со смертью российского космонавта Алексея Леонова. Сообщение организации опубликовано на официальной странице в Twitter.

«Мы опечалены потерей легендарного космонавта Алексея Леонова, первого человека, совершившего выход в космос 18 марта 1965 года. Его отважный выход в космический вакуум положил начало работам в открытом космосе, которые сегодня делают возможным обслуживание МКС», — говорится в сообщении.

О смерти легендарного космонавта «Роскосмос» сообщил ранее 11 октября. Алексей Леонов был 11-м советским космонавтом и первым человеком в истории, который вышел в открытый космос. Он умер на 86-м году жизни, после продолжительной болезни. Его похороны состоятся 15 октября.