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Умер космонавт Алексей Леонов
Леонов был 11-м по счету советским космонавтом и первым человеком в истории, который вышел в открытый космос

На 86-м году жизни умер советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

«Да, к сожалению, это действительно так», — сказал представитель ЦПК, отвечая на вопрос о факте смерти космонавта.

Вдова Леонова отказалась от комментариев агентству, отметив, что «сейчас не время».

Агентство ТАСС со ссылкой на помощницу космонавта уточняет, что Леонова похоронят 15 октября на военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

В марте 1965 года Леонов совершил выход в открытый космос и стал первым человеком в истории, который сделал это. Спустя десять лет, в июле 1975-го, он совершил свой второй полет, во время которого участвовал в стыковке советского корабля «Союз» с американским Apollo.

Материал дополняется.

Автор: Анна Трунина
Теги: космонавт
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