Путин выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова

Президент Владимир Путин выражает соболезнования в связи со смертью летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова. Глава государства был лично знаком с космонавтом, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Они очень хорошо знали друг друга, Путин относился к Леонову с глубоким уважением, они неоднократно беседовали. Путин всегда восхищался мужеством Леонова и тем, каким он был человеком с большой буквы», — сообщил представитель Кремля.

По словам Пескова, в ближайшее время официальная телеграмма с соболезнованиями будет направлена родным и близким космонавта.

Алексей Леонов умер на 86-м году жизни 11 октября. Он был первым человеком, совершившим выход в открытый космос. Это произошло в марте 1965 года, а через 10 лет, в 1975 году, он совершил второй полет на орбиту — уже в качестве командира экипажа корабля «Союз-19», совершившего стыковку с американским «Аполлоном». С 1970 по 1991 год он был заместителем начальника Центра подготовки космонавтов.