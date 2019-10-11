Евгений Миронов назвал Алексея Леонова очень свободным человеком

Актер Евгений Миронов, сыгравший Алексея Леонова в фильме «Время первых», назвал космонавта очень свободным и неравнодушным человеком. Об этом говорится в видеообращении актера, поступившем в распоряжение РБК.

«Мне кажется, Королев его выбрал, потому что только человек, который внутренне свободен, может совершать подвиги. Это большая личность. Земле будет очень не хватать такого человека. Я знаю, что он очень много делал для своих коллег, для семей коллег, которые уже ушли из жизни. Он много сделал для увековечения памяти своего друга Юрия Гагарина. Он был очень неравнодушный человек», — рассказывает актер.

По словам Миронова, Леонов долгое время болел. «Я с ним разговаривал по телефону, голос его был по-прежнему очень жизнелюбивый. Это один из самых, может быть, жизнелюбивых людей, которых я встречал в своей жизни. Он так вел себя, что вокруг люди менялись, и я поменялся, я это знаю точно», — размышляет он.