ЛУКОЙЛ заявил о договоренности по компенсации получателю грязной нефти

ЛУКОЙЛ договорился со своими клиентами, пострадавшими от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», о компенсациях за грязную нефть. Основной из этих клиентов — венгерская MOL. Об этом сегодня на Российско-саудовском инвестиционном форуме в Эр-Рияде сообщил глава нефтяной компании Вагит Алекперов, сообщает корреспондент РБК.

«Мы договорились. Но давайте так говорить, что эта договоренность не может быть [только] между компанией и получателем, должно быть тройственное соглашение. У нас в основном получатель [нефти] MOL, в ближайшее время урегулируем все наши отношения, которые связаны с загрязненной нефтью. Это будет тройственное соглашение, скорее всего между MOL, ЛУКОЙЛом и «Транснефтью», — заявил Алекперов.

По его словам, у ЛУКОЙЛа стратегические отношения с MOL, компанию интересуют долгосрочные контракты на поставки нефти. ЛУКОЙЛ планирует стабилизировать их на прежнем уровне — 300–500 тыс. т в месяц.

В апреле белорусский «Белнефтехим» сообщил, что качество поступающей из России по «Дружбе» нефти ухудшилось. В сырье были обнаружены хлорорганические соединения, концентрация которых в десятки раз превышала норму. Из-за загрязнения были прерваны поставки в Белоруссию, на Украину, в Польшу и Германию.

О готовности выплатить компенсации заявляла компания — оператор трубопровода «Транснефть». В июле компания сообщила, что готова потратить на это в общей сложности $500 млн — порядка $15 за баррель загрязненной нефти.