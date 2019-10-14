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Грязная нефть в «Дружбе» ,  
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ЛУКОЙЛ заявил о договоренности по компенсации получателю грязной нефти
Лукойл LKOH ₽5 432,5 +0,14% Купить

ЛУКОЙЛ договорился со своими клиентами, пострадавшими от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», о компенсациях за грязную нефть. Основной из этих клиентов — венгерская MOL. Об этом сегодня на Российско-саудовском инвестиционном форуме в Эр-Рияде сообщил глава нефтяной компании Вагит Алекперов, сообщает корреспондент РБК.

«Мы договорились. Но давайте так говорить, что эта договоренность не может быть [только] между компанией и получателем, должно быть тройственное соглашение. У нас в основном получатель [нефти] MOL, в ближайшее время урегулируем все наши отношения, которые связаны с загрязненной нефтью. Это будет тройственное соглашение, скорее всего между MOL, ЛУКОЙЛом и «Транснефтью», — заявил Алекперов.

По его словам, у ЛУКОЙЛа стратегические отношения с MOL, компанию интересуют долгосрочные контракты на поставки нефти. ЛУКОЙЛ планирует стабилизировать их на прежнем уровне — 300–500 тыс. т в месяц.

В апреле белорусский «Белнефтехим» сообщил, что качество поступающей из России по «Дружбе» нефти ухудшилось. В сырье были обнаружены хлорорганические соединения, концентрация которых в десятки раз превышала норму. Из-за загрязнения были прерваны поставки в Белоруссию, на Украину, в Польшу и Германию.

О готовности выплатить компенсации заявляла компания — оператор трубопровода «Транснефть». В июле компания сообщила, что готова потратить на это в общей сложности $500 млн — порядка $15 за баррель загрязненной нефти.

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В конце августа ЛУКОЙЛ получил от контрагентов уведомления о претензиях из-за инцидента на нефтепроводе. Сумма претензий не раскрывалась, но в компании посчитали, что итог разбирательств существенно не повлияет на ее финансовое положение.

MOL — крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии, штаб-квартира которой находится в Будапеште. Компания имеет развитую дистрибьюторскую сеть по поставкам масел и смазочных материалов в России.

Теги: ЛУКОЙЛ, Алекперов, нефть, компенсации
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