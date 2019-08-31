«Транснефть» ответила на предложения Шредера по качеству российской нефти

В «Транснефти», в частности, положительно смотрят на предложение создать институт независимых инспекторов, однако считают, что за их услуги должны платить сами нефтяные компании

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«Транснефть» может согласиться с предложениями председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шредера по созданию института независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти, а также снижению нормативов по содержанию в ней хлорорганики. Об этом «Ведомостям» сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

Шредер на прошлой неделе обратился с соответствующими предложениями к премьер-министру России Дмитрию Медведеву на фоне ситуации с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба». Глава совета директоров «Роснефти» изложил план, в котором предложил нанять независимых инспекторов (сюрвейеров), которые бы ежедневно проверяли качество нефти в трубопроводах «Транснефти». Также он предложил усилить контроль за мини-НПЗ и расширить перечень информации, которую «Транснефть» должна раскрывать нефтяным компаниям.

По словам Демина, «Транснефть» может согласиться с предложением «Роснефти» о привлечении независимых инспекторов, однако это произойдет в том случае, если сами нефтяные компании профинансируют оплату их услуг. «Идея независимых сюрвейеров очень интересная, и если нефтяные компании действительно готовы это профинансировать, то можно предложить нефтяникам в рамках заключаемых договоров с компаниями на транспортировку на следующий год включить этот пункт», — сказал он. При этом Демин отметил, что стоимость их услуг более чем на порядок выше расценок отечественных лабораторий.

Говоря о предложенных Шредером ужесточениях требований к содержанию хлорорганических соединений, Демин заявил, что специалисты компании не видят проблем в транспортировке нефти с содержанием хлорорганики менее 1 г на тонну. «На объектах компании растворители с хлорорганическими соединениями не используются», — добавил советник.