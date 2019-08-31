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Грязная нефть в «Дружбе» ,  
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«Транснефть» ответила на предложения Шредера по качеству российской нефти
В «Транснефти», в частности, положительно смотрят на предложение создать институт независимых инспекторов, однако считают, что за их услуги должны платить сами нефтяные компании
Фото: Евгений Самарин / РИА Новости

«Транснефть» может согласиться с предложениями председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шредера по созданию института независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти, а также снижению нормативов по содержанию в ней хлорорганики. Об этом «Ведомостям» сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

Шредер на прошлой неделе обратился с соответствующими предложениями к премьер-министру России Дмитрию Медведеву на фоне ситуации с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба». Глава совета директоров «Роснефти» изложил план, в котором предложил нанять независимых инспекторов (сюрвейеров), которые бы ежедневно проверяли качество нефти в трубопроводах «Транснефти». Также он предложил усилить контроль за мини-НПЗ и расширить перечень информации, которую «Транснефть» должна раскрывать нефтяным компаниям.

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По словам Демина, «Транснефть» может согласиться с предложением «Роснефти» о привлечении независимых инспекторов, однако это произойдет в том случае, если сами нефтяные компании профинансируют оплату их услуг. «Идея независимых сюрвейеров очень интересная, и если нефтяные компании действительно готовы это профинансировать, то можно предложить нефтяникам в рамках заключаемых договоров с компаниями на транспортировку на следующий год включить этот пункт», — сказал он. При этом Демин отметил, что стоимость их услуг более чем на порядок выше расценок отечественных лабораторий.

Говоря о предложенных Шредером ужесточениях требований к содержанию хлорорганических соединений, Демин заявил, что специалисты компании не видят проблем в транспортировке нефти с содержанием хлорорганики менее 1 г на тонну. «На объектах компании растворители с хлорорганическими соединениями не используются», — добавил советник.

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Комментируя предложение Шредера усилить контроль за мини-НПЗ, Демин заявил, что этот вопрос будет автоматически решен после начала работы независимых сюрвейеров. Они, по его мнению, должны быть представителями известных мировых компаний.

На предложение председателя совета директоров «Роснефти» расширить перечень информации, которую «Транснефть» должна раскрывать нефтяным компаниям, Демин сказал, что ее можно было бы раскрывать, однако большинство договоров по требованию грузоотправителей носит конфиденциальный характер. Если «Роснефть» примет соответствующее решение, то «все эти договора можно будет незамедлительно предоставить для публичного ознакомления», заключил Демин.

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В середине апреля Белоруссия пожаловалась на то, что по магистральному трубопроводу «Дружба» из России поступает экспортная смесь Urals, в которой в десятки раз превышено содержание хлорорганических соединений. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода — Мозырский НПЗ и ОАО «Нафтан» — были вынуждены снизить загрузку своих мощностей и понесли убытки. Помимо Белоруссии принимать российскую нефть временно прекратили и другие потребители — в Германии, Польше и Словакии. Позднее поставки чистой нефти были возобновлены, однако сторонам еще предстоит определить порядок компенсации ущерба пострадавшим сторонам и размер выплат.

Автор: Михаил Юшков
Теги: «Транснефть», Герхард Шредер, российская нефть
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