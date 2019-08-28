ЛУКОЙЛ получил уведомления контрагентов о претензиях по ЧП на «Дружбе»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,79 +0,35 EUR Бирж. 73,99 +0,30 Brent 60,74 +3,48% USD Нал. 67,10 66,29 EUR Нал. 74,37 73,55 USD ЦБ 66,41 +0,15 EUR ЦБ 73,66 +0,05 EUR/USD 1,1079 -0,0011 BTC/USD Бирж. 10 185,00 0 IMOEX 2 671,03 +0,44% RTSI 1 259,96 +0,11% DJIA 25 818,28 +0,16% Nasdaq 7 812,03 -0,15%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента ₽265,65 (+22,03%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Hewlett Packard Enterprise $15 (+13,64%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
Baidu $181 (+73,54%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
Газпром нефть ₽566,65 (+36,84%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Лента ₽265,65 (+22,03%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Hewlett Packard Enterprise $15 (+13,64%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
Baidu $181 (+73,54%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
Газпром нефть ₽566,65 (+36,84%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 66,41 (+0,15) Quote, 13:41
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 73,66 (+0,05) Quote, 13:41
С 2020 года водители смогут проверять историю автомобиля на госуслугах Общество, 17:18 Как мода на веганскую кожу добралась до машин Tesla — Bloomberg Pro, 17:18 Экс-посол России в Лондоне станет новым ректором Дипломатической академии Общество, 17:17 После обрушения здания в Новосибирске задержали трех человек Общество, 17:16 Как остановить распространение ненависти в интернете Стиль, 17:08 Медведев сообщил о целях нового трехлетнего бюджета России Экономика, 17:04 Пострадавшая в Турции российская девочка умерла в больнице Общество, 16:59 ГИБДД предложила изучать в школах автомобильное дело Общество, 16:52 Мосгорсуд отменил решение о предоставлении площадки под митинг 31 августа Политика, 16:46 Россия получила несколько заявок на покупку новейшего истребителя МиГ-35 Политика, 16:45 Мелкооптовые продажи «Ленты» упали на 62,2% Бизнес, 16:39 СМИ узнали о вложениях нового российского банкира в Telegram Бизнес, 16:39 Объемы торгов криптовалютой упали на 40% за две недели Крипто, 16:38 Опрос показал число желающих войти в состав России жителей Донбасса Политика, 16:35
Грязная нефть в «Дружбе» ,  
0 
ЛУКОЙЛ получил уведомления контрагентов о претензиях по ЧП на «Дружбе»

ЛУКОЙЛ получил уведомления контрагентов о претензиях из-за инцидента на нефтепроводе «Дружба» с грязной нефтью. Исход и вероятность разбирательств и общая сумма претензий пока не известны, но руководство нефтяной компании считает, что решения по искам существенно не повлияют на ее финансовое положение, говорится в отчете ЛУКОЙЛа по МСФО за первое полугодие.

«Компания и ряд других компаний группы были уведомлены различными контрагентами о направлении им претензий на предмет поставки предположительно не соответствующих спецификации объемов нефти через нефтепровод «Дружба» (принадлежащий и эксплуатируемый
государственной компанией «Транснефть») во втором квартале 2019 года», — говорится в отчете. Сейчас ЛУКОЙЛ «не может надежно оценить сумму претензий и вероятность или перспективы их успеха», но в компании считают, что итог разбирательств «не окажет существенного негативного влияния на [ее] финансовое состояние».

Согласно искам, в поставленной нефти было превышено допустимое значение содержания хлорорганических соединений, и это привело клиентов к настоящим и будущим финансовым потерям, отмечается в данных компании. Но нанесенный ущерб при этом еще не был определен в полной мере или подтвержден.

В середине апреля экспортные поставки нефти по трубопроводу «Дружба» были приостановлены из-за повышенной концентрации хлорорганических соединений в нефти. Ряд европейских стран временно приостановили закупку российской нефти. С 21 мая украинский оператор возобновил прокачку российского сырья в Европу, а 1 июля «Транснефть» полностью возобновила поставку нефти по нефтепроводу «Дружба».

В конце июля «Транснефть» объявила, что готова выплатить пострадавшим от загрязнения «Дружбы» компаниям компенсации в размере $15 за баррель, но не более $500 млн в общей сложности. О негативных последствиях инцидента заявляли в том числе «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», «Башнефть», «Татнефть», «Сургутнефтегаз» и «КазТрансОйл».

Теги: ЛУКОЙЛ, «Дружба»
Материалы по теме
Суд занял сторону ЛУКОЙЛа в споре с «Роснефтью» о цене перевалки нефти
Бизнес
«Роснефть» снизила нефтедобычу из-за ограничений со стороны «Транснефти»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter