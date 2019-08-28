ЛУКОЙЛ получил уведомления контрагентов о претензиях по ЧП на «Дружбе»

ЛУКОЙЛ получил уведомления контрагентов о претензиях из-за инцидента на нефтепроводе «Дружба» с грязной нефтью. Исход и вероятность разбирательств и общая сумма претензий пока не известны, но руководство нефтяной компании считает, что решения по искам существенно не повлияют на ее финансовое положение, говорится в отчете ЛУКОЙЛа по МСФО за первое полугодие.

«Компания и ряд других компаний группы были уведомлены различными контрагентами о направлении им претензий на предмет поставки предположительно не соответствующих спецификации объемов нефти через нефтепровод «Дружба» (принадлежащий и эксплуатируемый

государственной компанией «Транснефть») во втором квартале 2019 года», — говорится в отчете. Сейчас ЛУКОЙЛ «не может надежно оценить сумму претензий и вероятность или перспективы их успеха», но в компании считают, что итог разбирательств «не окажет существенного негативного влияния на [ее] финансовое состояние».

Согласно искам, в поставленной нефти было превышено допустимое значение содержания хлорорганических соединений, и это привело клиентов к настоящим и будущим финансовым потерям, отмечается в данных компании. Но нанесенный ущерб при этом еще не был определен в полной мере или подтвержден.

В середине апреля экспортные поставки нефти по трубопроводу «Дружба» были приостановлены из-за повышенной концентрации хлорорганических соединений в нефти. Ряд европейских стран временно приостановили закупку российской нефти. С 21 мая украинский оператор возобновил прокачку российского сырья в Европу, а 1 июля «Транснефть» полностью возобновила поставку нефти по нефтепроводу «Дружба».

В конце июля «Транснефть» объявила, что готова выплатить пострадавшим от загрязнения «Дружбы» компаниям компенсации в размере $15 за баррель, но не более $500 млн в общей сложности. О негативных последствиях инцидента заявляли в том числе «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», «Башнефть», «Татнефть», «Сургутнефтегаз» и «КазТрансОйл».