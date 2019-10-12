МИД Франции сообщил о приостановлении поставок оружия в Турцию

МИД Франции сообщил о приостановлении поставок оружия в Турцию

Франция приняла решение приостановить поставки вооружений Турции. Об этом сообщается в совместном коммюнике министерств иностранных дел и обороны республики, опубликованном на сайте французского внешнеполитического ведомства.

«В ожидании прекращения этой операции Франция решила приостановить любые проекты экспорта военных материалов Турции, которые могут быть использованы в ходе ее военной операции в Сирии. Это решение вступает в силу незамедлительно», — говорится в тексте документа.

Ранее о прекращении поставок оружия Анкаре из-за проводимой ей операции в Сирии объявил глава МИД Германии Хайко Маас.

В коммюнике отмечается, что Париж решительно осуждает проводимую Турцией военную операцию. Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о необходимости прекратить операцию Анкары.