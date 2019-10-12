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Операция Турции в Сирии ,  
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МИД Франции сообщил о приостановлении поставок оружия в Турцию

Франция приняла решение приостановить поставки вооружений Турции. Об этом сообщается в совместном коммюнике министерств иностранных дел и обороны республики, опубликованном на сайте французского внешнеполитического ведомства.

«В ожидании прекращения этой операции Франция решила приостановить любые проекты экспорта военных материалов Турции, которые могут быть использованы в ходе ее военной операции в Сирии. Это решение вступает в силу незамедлительно», — говорится в тексте документа.

Ранее о прекращении поставок оружия Анкаре из-за проводимой ей операции в Сирии объявил глава МИД Германии Хайко Маас.

В коммюнике отмечается, что Париж решительно осуждает проводимую Турцией военную операцию. Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о необходимости прекратить операцию Анкары.

Политика
Макрон заявил Трампу о необходимости прекратить операцию Турции в Сирии

По данным французского МИДа, в понедельник 14 октября в Люксембурге состоится заседание Совета по международным делам Европейского союза, в ходе которого может быть согласована европейская позиция по этому вопросу.

С 9 октября Турция проводит наземную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии против курдских «Отрядов народной самообороны», которых Анкара считает террористической организацией. Действия Турции в Сирии осудили США, несколько европейских стран и Лига арабских государств. Анкара обосновывает законность операции соглашением, подписанным турецкими и сирийскими властями в 1998 году. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, согласно договору, если Дамаск не принимает меры по борьбе с террористами, турецкие военные получают право преследовать их самостоятельно.

Теги: Франция, Турция, Сирия
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