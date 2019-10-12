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Минобороны Турции сообщило об «уничтожении 399 террористов» в Сирии

Вооруженные силы Турции в ходе операции «Источник мира» к востоку от реки Евфрат в Сирии уничтожили 399 боевиков «Рабочей партией Курдистана — Сил самообороны сирийских курдов» (РПК-YPG). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Министерства национальной обороны.

«Общее число террористов РПК/PYD-YPG, которые были нейтрализованы в рамках операции на востоке Евфрата, составило 399 человек», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее Минобороны Турции сообщало о ликвидации 342 «террористов» в результате наступления. Уточнялось также, что с начала операции Анкара уничтожила с помощью авиации и артиллерии 181 объект.

В ходе столкновения с бойцами курдских формирований в рамках военной акции на северо-востоке Сирии погиб турецкий военный. По данным СМИ, при перестрелке также были ранены три солдата ВС Турции.  

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Военная операция турецких сил «Источник мира» началась в Сирии 9 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган называл ее целью создание так называемой безопасной зоны, куда смогут вернуться сирийские беженцы. Кроме того, операция направлена против курдских «Сил самообороны», которых Анкара считает террористической организацией.  

В Вашингтоне, в свою очередь, отказались поддерживать операцию на севере Сирии. Президент США Дональд Трамп пригрозил «полностью уничтожить» турецкую экономику в случае, если Анкара «перейдет черту» в ходе акции. Госдеп подтвердил, что готов будет применить санкции против Эрдогана.    

Теги: Турция, Сирия, сирийские курды
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