Минобороны Турции сообщило об «уничтожении 399 террористов» в Сирии

Вооруженные силы Турции в ходе операции «Источник мира» к востоку от реки Евфрат в Сирии уничтожили 399 боевиков «Рабочей партией Курдистана — Сил самообороны сирийских курдов» (РПК-YPG). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Министерства национальной обороны.

«Общее число террористов РПК/PYD-YPG, которые были нейтрализованы в рамках операции на востоке Евфрата, составило 399 человек», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее Минобороны Турции сообщало о ликвидации 342 «террористов» в результате наступления. Уточнялось также, что с начала операции Анкара уничтожила с помощью авиации и артиллерии 181 объект.

В ходе столкновения с бойцами курдских формирований в рамках военной акции на северо-востоке Сирии погиб турецкий военный. По данным СМИ, при перестрелке также были ранены три солдата ВС Турции.