Сирийская армия начала наступление на курдские территории

По данным государственного информагентства SANA, войска Башара Асада будут «противостоять турецкой агрессии». Al Mayadeen сообщает, что военные без боя вошли в город Манбидж

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Сирийская правительственная армия начала наступление в северной части страны, сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на своего корреспондента. Утверждается, что «части двинулись на север, чтобы противостоять турецкой агрессии».

Информации о том, согласовали ли правительственные войска свои действия с курдскими «Демократическими силами», пока нет. По данным ливанского телеканала Al Mayadeen, который ссылается на источники среди курдов, армия Башара Асада продвигается без сопротивления: солдаты без боя прошли все блокпосты и вошли в город Манбидж.

Ранее Al Mayadeen со ссылкой на свои источники сообщил, что сирийская армия в ближайшие 48 часов намерена занять контролируемые курдами города Манбидж и Кобани. Это последние крупные населенные пункты на востоке провинции Алеппо, которые не подчинялись Дамаску после разгрома в этой части страны отрядов «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация).

Глава Пентагона Марк Эспер днем в воскресенье сообщил о возможности контрнаступления сирийских и российских военных. По его словам, есть данные, что это может произойти в рамках договоренностей с курдами.

В свою очередь, турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что у него нет разногласий с президентом России Владимиром Путиным касательно военной операции в Сирии. По его словам, Москва и Анкара постоянно находятся на связи, сообщает агентство Reuters.