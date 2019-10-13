МВД оценит проверявшего подозреваемого в убийстве школьницы участкового

Главное управление МВД по Саратовской области проводит проверку в отношении участкового, занимавшегося профилактической работой с мужчиной, подозреваемым в убийстве девятилетней девочки в Саратове. Об этом сообщается на сайте областного главка МВД.

«Конкретная оценка профилактической работе участкового уполномоченного полиции на административном участке будет дана в рамках проводимой в настоящее время проверки», — говорится в тексте сообщения.

По данным ведомства, в июле 2017 года подозреваемый в убийстве школьницы освободился из мест лишения свободы, после чего его поставили на профилактический учет. Мужчину ежеквартально проверяли по месту жительства. В МВД сообщили, что во время проверок от его соседей не поступало жалоб на поведение мужчины или злоупотребление алкоголем, он не привлекался к административной ответственности.

9 октября в Саратове среди гаражей обнаружили тело пропавшей накануне девятилетней девочки. 11 октября СМИ сообщили, что полиция задержала подозреваемого в убийстве школьницы, им стал ранее судимый местный житель. Мужчина сознался в преступлении. Во время допроса он сообщил, что убил девочку из страха разоблачения незаконного владения гаражом. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего). Суд арестовал его на два месяца.