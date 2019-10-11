СМИ сообщили о задержании убийцы 9-летней девочки в Саратове

Сотрудники правоохранительных органов нашли подозреваемого в убийстве 9-летней Лизы Киселевой, пропавшей в городе 9 октября по дороге в школу. Об этом сообщает местный портал Saratov24. Информацию подтверждает и телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, задержанным оказался ранее судимый мужчина, он сознался в преступлении. Его доставили в отдел полиции.

По информации портала Saratov24, который ссылается на очевидцев, у отдела полиции, куда доставили подозреваемого, жители города собрались на стихийный митинг.

Кроме того, как сообщает Telegram-канал Mash, жители города собрались у места, где обнаружили подозреваемого в убийстве. Речь идет о гаражах, в одном из которых также было обнаружено тело девочки. Кадры очевидцев в соцсетях подтверждают скопление людей в этом месте. Там же находятся сотрудники правоохранительных органов.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Саратовской области и пресс-службу СУ СК по Саратовской области.