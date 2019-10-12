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Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки из Саратова

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратова заключен под стражу. О соответствующей мере пресечения сообщили на сайте регионального Следственного комитета.

Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего).

9 октября в Саратове среди гаражей было обнаружено тело пропавшей накануне школьницы. 11 октября стало известно, что полиция задержала подозреваемого в убийстве девочки. Им стал 35-летний ранее судимый местный житель. В ходе допроса мужчина рассказал, что мотивом для убийства девочки стал страх разоблачения незаконного владения гаражом.

На информацию о задержании подозреваемого отреагировали местные жители, организовав стихийный сбор возле полицейского участка с требованием выдачи им убийцы.

Депутаты Госдумы от Саратовской области — Евгений Примаков («Единая Россия») и Ольга Алимова (КПРФ) в связи с инцидентом выступили с предложением снять мораторий на смертную казнь в России. Это требование также поддержала уполномоченная по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя. В Кремле заявили, что вопрос о возвращении смертной казни в настоящее время не обсуждается.

Теги: Убийство, Саратов, школьник
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