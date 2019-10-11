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В Саратове прошла панихида по убитой девятилетней девочке

В Саратове в церкви «Утоли мои печали» прошла панихида по убитой девочке, пропавшей 9 октября, сообщает местное издание «Четвертая власть». Служение проводил лично митрополит Саратовский и Вольский Лонгин.

На службу, помимо родственников и знакомых девочки, пришли другие жители города. Митрополит Лонгин во время обряда заявил, что это трагедия «находится за пределами человеческого разумения», пишет издание.

Прощание с девочкой состоится в воскресенье, 13 октября.

Ранее СК опубликовал видео допроса задержанного убийцы ребенка. Он признался в преступлении и заявил, что раскаивается в нем.

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СК опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве ребенка в Саратове

Девятилетняя девочка пропала в Саратове 9 октября. К ее поискам присоединились волонтеры и активисты движения «Лиза Алерт». Накануне ее тело было найдено в гаражах.

В ночь на пятницу, 11 октября, подозреваемый в ее убийстве был задержан. После этого местные жители провели стихийный митинг, на котором требовали выдать им мужчину для самосуда. Дело об убийстве ребенка взял под контроль центральный аппарат Следственного комитета.

Теги: Саратов, панихида, убийство
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