Мать убийцы из Саратова назвала его «добрым и работящим»

Телеканал RT и Life опубликовали видео, на котором дает интервью журналистам мать признавшегося в убийстве девятилетней девочки в Саратове Михаила Туватина. Женщина характеризует сына положительно и отрицает его причастность к преступлению.

Она рассказала, что в ее квартире провели обыск полицейские, которые выломали при этом дверь. Сообщениям о том, что он признался в убийстве она не поверила. «Он хороший, замечательный, добрый, умный, работящий. Мой сын — хороший человек, это Леопольд, которому надо бы «Озверина» выпить. Он очень добрый», — сказала она.

Она уточнила, что ее сын работает «простым рабочим». Его задержание она объяснила тем, что полицейские задерживали «всех, кто проходил».

Женщина сообщила, что видела последний раз своего сына два дня назад. 9 октября начались поиски пропавшей девочки, которую позднее нашли мертвой.

Михаил Туватин был неоднократно судим, в том числе за преступления сексуального характера. Замглавы ФСИН Валерий Максименко в разговоре с РБК сообщал, что ведомство предлагало установить за ним надзор после последнего освобождения из мест заключения, однако это решение не поддержал суд. «Психологи и психиатры ФСИН вынесли вердикт, что данный человек нуждается в наблюдении, так как склонен к преступлениям сексуального характера», — говорил Максименко.