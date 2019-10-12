Суд уточнил срок ареста подозреваемого в убийстве школьницы в Саратове

Подозреваемый в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаил Туватин заключен под стражу на два месяца. Об этом сообщается на сайте Волжского районного суда Саратова.

«В целях обеспечения безопасности участников процесса ходатайство следователя рассмотрено в здании Энгельсского районного суда Саратовской области», — говорится в тексте сообщения. Вопрос об аресте Туватина рассматривался в закрытом режиме.

9 октября в Саратове среди гаражей обнаружили тело девочки, пропавшей накануне по дороге в школу. 11 октября СМИ сообщили, что полиция задержала подозреваемого в убийстве школьницы. Им стал 35-летний, ранее судимый местный житель, мужчина сознался в преступлении. Во время допроса он сообщил, что мотивом для убийства стал страх разоблачения факта незаконного владения гаражом. Позже суд арестовал подозреваемого, в отношении мужчины возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего).

В связи с инцидентом депутаты Госдумы от Саратовской области Евгений Примаков («Единая Россия») и Ольга Алимова (КПРФ) предложили снять мораторий на смертную казнь в стране, инициативу поддержала уполномоченная по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя. В Кремле сообщили, что в настоящий момент вопрос о возвращении смертной казни не обсуждается.