Макрон заявил Трампу о необходимости прекратить операцию Турции в Сирии

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с его американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудили военную операцию Турции в Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

«Франция и Соединенные Штаты имеют общие опасения и будут тесно координировать свои действия в ближайшие дни», — говорится в заявлении дворца. В ходе разговора Макрон заявил, что необходимо попытаться положить конец наступлению.

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» против Сирийских демократических сил, поддерживаемых Вашингтоном, и курдской группировки YPG, которую Анкара считает террористической.

Минобороны США потребовало от Турции прекратить операцию в Сирии, однако Эрдоган отказался отступать. Трамп угрожал «сильно ударить» по Турции из-за этой военной операции, если Анкара не будет «играть по правилам». Позже он подписал указ, который наделил Минфин США правом ввести санкции против страны.