Трамп пригрозил «сильно ударить» по Турции из-за операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп пристально наблюдает за военной операцией Анкары в Сирии и готов «сильно ударить» по Турции, если она не станет «играть по правилам». Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

По словам Трампа, возможные действия Вашингтона предусматривают меры в финансовой сфере, а также введение санкций в отношении Турции. Президент США также отметил, что поддерживает контакт с обеими сторонами конфликта.

Американский лидер заявил, что рядом с районом атак нет военнослужащих США, и напомнил, что пытается прекратить «бесконечные войны». Ранее Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток худшим решением американских властей, отметив, что отныне для США закончены «эти глупые бесконечные войны».

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» на севере и северо-востоке Сирии. По словам турецкого лидера, операция направлена против террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и Рабочей партии Курдистана (РПК). Основной целью удара стали позиции курдского ополчения.