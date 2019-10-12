В МИД Украины сообщили о подготовке к обмену с Россией трех групп людей

В МИД Украины сообщили о подготовке к обмену с Россией трех групп людей

Украина находится в решающей стадии подготовки обмена тремя группами заключенных с Россией. Об этом украинскому отделению «Радио Свобода» сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Этот процесс находится в решающей стадии. Но ни сколько людей, ни даты, извините, я не могу вам сказать», — ответил он.

Пристайко добавил, что не говорит о датах и количестве обмениваемых граждан потому, что в подобном процессе любое слово может «сыграть драматическую роль» не в пользу заключенных. На вопрос о том, идет ли речь о проживающих в Донбассе или в России, министр отметил, что Украина хочет обменять три группы людей.

7 сентября Россия и Украина провели обмен заключенными по формуле 35 на 35. Тогда на Украину, в частности, вернулся режиссер Олег Сенцов, а также 24 моряка, задержанных у Керченского пролива за незаконное пересечение российской границы, и другие украинские граждане. В аэропорту Киева их лично встретил президент страны Владимир Зеленский.