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Кремль заявили о работе над новым обменом заключенными с Киевом

Работа по дальнейшему обмену заключенными с Украиной продолжается. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление МИДа Украины о новом «масштабном обмене» в скором времени, передает корреспондент РБК.

«В России были бы рады осуществить обмен всех на всех и это должно быть окончательной целью», — подчеркнул он. Он подтвердил, что «определенная работа в этом контексте продолжается». Детали работы над новым обменом рассказать журналистам Песков отказался.

Политика
МИД Украины анонсировал новый «масштабный обмен» заключенными

Материал дополняется.

Теги: Кремль, МИД Украины, обмен заключенными
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