Зеленский спрогнозировал итог публикации своих разговоров с Путиным

Президент Украины сказал, что не разрешит публиковать стенограммы своих телефонных разговоров с президентом России, так как это помешает «процессу возвращения людей»

Владимир Зеленский (Фото: Ефрем Лукацкий / AP)

Президент Украины Владимир Зеленский не считает необходимым раскрывать содержание своих телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в ходе пресс-марафона в Киеве, передает корреспондент РБК.

«К чему приведет публикация моих разговоров с Путиным? Я думаю, что наши встречи с ним на этом закончатся, не будет никакой возможности решить вопрос с обменом. Что я скажу семьям пленных?» — сказал Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос.

В конце сентября на сайте президента Украины была размещена петиция, автор которой призвал Зеленского обнародовать стенограммы его телефонных разговоров с Путиным (согласно данным пресс-службы Кремля, Путин говорил с Зеленским 11 июля, 7 августа и 7 сентября 2019 года, в ходе разговоров обсуждались вопросы освобождения и передачи удерживавшихся на Украине и в России лиц).

«Вы — президент Украины, а не частное лицо, поэтому эти разговоры не являются и не могут быть личными частными разговорами», — говорится в петиции. В случае ее подписания 25 тыс. человек петиция должна быть рассмотрена президентом. К настоящему моменту документ подписали 13,3 тыс. человек.