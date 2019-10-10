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Политика ,  
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Зеленский спрогнозировал итог публикации своих разговоров с Путиным
Президент Украины сказал, что не разрешит публиковать стенограммы своих телефонных разговоров с президентом России, так как это помешает «процессу возвращения людей»
Владимир Зеленский (Фото: Ефрем Лукацкий / AP)

Президент Украины Владимир Зеленский не считает необходимым раскрывать содержание своих телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в ходе пресс-марафона в Киеве, передает корреспондент РБК.

«К чему приведет публикация моих разговоров с Путиным? Я думаю, что наши встречи с ним на этом закончатся, не будет никакой возможности решить вопрос с обменом. Что я скажу семьям пленных?» — сказал Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос.

В конце сентября на сайте президента Украины была размещена петиция, автор которой призвал Зеленского обнародовать стенограммы его телефонных разговоров с Путиным (согласно данным пресс-службы Кремля, Путин говорил с Зеленским 11 июля, 7 августа и 7 сентября 2019 года, в ходе разговоров обсуждались вопросы освобождения и передачи удерживавшихся на Украине и в России лиц).

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«Вы — президент Украины, а не частное лицо, поэтому эти разговоры не являются и не могут быть личными частными разговорами», — говорится в петиции. В случае ее подписания 25 тыс. человек петиция должна быть рассмотрена президентом. К настоящему моменту документ подписали 13,3 тыс. человек.

Позднее с требованием раскрытия стенограмм переговоров Зеленского и Путина выступил Алексей Гончаренко, депутат Верховной рады от фракции партии «Европейская солидарность», лидером которой является экс-президент Украины Петр Порошенко.

«Меня попросили журналисты опубликовать? Я не играю ни в какие игры, которые связаны с жизнью людей. Я не буду ничего публиковать, потому что это помешает процессу возвращения людей», — заявил 10 октября Зеленский.

Он также отметил, что публикация в США стенограммы его разговора с президентом этой страны Дональдом Трампом «подорвала дипломатические отношения».

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«Я не рад, что это вышло наружу, потому я считаю, что это немного подрывает любые дипломатические отношения в целом. Считаю, что это неправильно, так как это тот период, когда возможность тактики уменьшилась до нуля», — отметил Зеленский.

2 октября Путин заявил, что он не против публикации его разговоров с президентом США Дональдом Трампом и лидерами других государств.

Авторы: Елизавета Антонова, Евгений Калюков
Теги: Владимир Зеленский
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