Захарова ответила на заявление Латвии о неприемлемости салюта в Москве

Захарова ответила на заявление Латвии о неприемлемости салюта в Москве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РБК, что Латвия потеряла свой «экономический, военный, гуманитарный суверенитет» из-за размещения сил НАТО и США в стране. Так она прокомментировала заявление МИД Латвии о неприемлемости салюта в Москве в честь освобождения Риги от нацистов.

«Если бы МИД Латвии ценил свободу, то не поощрял бы размещение на территории своей страны иностранных военных контингентов», — сказала она.

Захарова добавила, что Латвия тратит 2% своего ВВП на размещение сил НАТО в стране. «Учитывая, что в НАТО Рига не решает ровным счетом ничего, это можно назвать платой за оккупацию», — заявила она.

Представитель министерства отметила, что во времена СССР в Латвии развивались промышленность и наука. По ее словам, у республики было все, «чтобы превратиться в самостоятельное государство».