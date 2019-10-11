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Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги от нацистов

На сайте Минобороны появился новый раздел «Огни свободной Риги», в котором опубликованы рассекреченные документы операции по освобождению Риги от нацистов, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Секретные документы были обнародованы в честь предстоящей 75-й годовщины освобождения Риги от фашистов. В них содержится план Рижской наступательной операции, наградные документы отличившихся красноармейцев, информация об отступательных действиях нацистов, вызвавших большие разрушения в городе и его окрестностях, и свидетельства об их зверствах. Все эти документы хранятся в фондах Центрального архива Минобороны России. В них отмечается, что, по предварительным данным, «в Румбулавском, Бикерском и Царском лесах в ноябре и декабре 1941 года немцами было расстреляно 60 тыс. человек».

Согласно архивным записям, жители Риги встретили советские войска «с особым телом и радушием». «Дивизия с боями прошла от границ Латвийской ССР до Риги, но нигде население не встречало более приветливо, чем в Риге... Горожане встречали бойцов и офицеров с цветами и красными флагами», — говорится в докладе военачальника одной из дивизии. Как следует из приказа Верховного главнокомандующего, завершающего раздел, в Москве 13 октября 1944 года дали 24 залпа из 324 орудий в честь освобождения Риги.

Ранее Латвия выразила России протест из-за салюта в честь освобождения Риги. В МИДе страны осудили попытки России «оправдать совместно совершенные Сталиным и Гитлером преступления», включая пакт Молотова — Риббентропа. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу также заявил, что проведение в России салюта в память 75-летия освобождения Таллина от немецких войск является «провокационным шагом». Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ответ раскритиковала власти двух прибалтийских государств, выступивших против салюта, отметив, что «данный демарш отражает абсурдную и кощунственную линию властей упомянутых стран».

21 сентября Министерство обороны России к 75-летию освобождения Таллина от гитлеровских войск обнародовало рассекреченные исторические документы, раскрывающие эпизоды военной операции. Ранее ведомство также опубликовало архивные документы, связанные с пактом о ненападении, заключенным между СССР и Германией в 1939 году (пакт Молотова — Риббентропа).

Теги: Минобороны, секретные документы, фашисты, новости РБК
Материалы по теме
Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Таллина
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Минобороны рассекретило архивные документы о пакте Молотова — Риббентропа
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