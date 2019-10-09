Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток худшим решением властей США

По словам Трампа, борьба между разными группировками на Ближнем Востоке продолжалась сотни лет и США не следовало присылать свои войска. Президент также объявил о том, что для США теперь закончены «эти глупые бесконечные войны»

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Решение об отправке американских войск на Ближний Восток было худшим решением за всю историю страны, написал президент Дональд Трамп на своей странице в сети Twitter. По словам Трампа, США не следовало приходить на Ближний Восток.

«Соединенные Штаты потратили $8 трлн на ведение военных действий и полицейскую деятельность на Ближнем Востоке. Тысячи наших отличных солдат погибли или получили ранения. Миллионы человек погибли на стороне», — написал Трамп, напомнив, что поводом для вторжения американских войск в Ирак стали опровергнутые позднее сообщения о разработке там оружия массового уничтожения.

Трамп также отметил, что боевые действия между различными группировками продолжались на Ближнем Востоке «сотни лет» и США не нужно было вмешиваться.

«Теперь мы медленно и осторожно возвращаем наших прекрасных солдат и военную технику домой», — отметил Трамп. «Эти глупые бесконечные войны для нас закончены!» — добавил президент США.