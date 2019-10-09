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Политика ,  
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Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток худшим решением властей США
По словам Трампа, борьба между разными группировками на Ближнем Востоке продолжалась сотни лет и США не следовало присылать свои войска. Президент также объявил о том, что для США теперь закончены «эти глупые бесконечные войны»
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Решение об отправке американских войск на Ближний Восток было худшим решением за всю историю страны, написал президент Дональд Трамп на своей странице в сети Twitter. По словам Трампа, США не следовало приходить на Ближний Восток.

«Соединенные Штаты потратили $8 трлн на ведение военных действий и полицейскую деятельность на Ближнем Востоке. Тысячи наших отличных солдат погибли или получили ранения. Миллионы человек погибли на стороне», — написал Трамп, напомнив, что поводом для вторжения американских войск в Ирак стали опровергнутые позднее сообщения о разработке там оружия массового уничтожения.

Трамп также отметил, что боевые действия между различными группировками продолжались на Ближнем Востоке «сотни лет» и США не нужно было вмешиваться.

«Теперь мы медленно и осторожно возвращаем наших прекрасных солдат и военную технику домой», — отметил Трамп. «Эти глупые бесконечные войны для нас закончены!» — добавил президент США.

Фотогалерея 
Турецкая военная техника у границы с Сирией. Фоторепортаж

США вступили в борьбу против «Исламского государства» в Сирии в 2014 году, соответствующее решение принял предшественник Трампа Барак Обама. В соседний Ирак американские войска вторглись в 2003 году с целью свержения власти Саддама Хусейна.

В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности самостоятельно начать военную операцию на северо-востоке Сирии, где сосредоточены силы курдских «Отрядов народной самообороны», которых Анкара считает террористами. США, которые расценивают курдов как союзников в борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ), не поддержали планируемую операцию и отказались в ней участвовать.

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Курды напрямую обвинили США в сдаче их позиций Турции

Позднее Минобороны Турции сообщило, что подготовка к проведению операции завершена. В СМИ появились сообщения о первых авиаударах Турции в сирийской провинции Хасеке, а также о переброске бронетехники к границе с Сирией. Bloomberg писал, что часть турецких вооруженных сил перешла границу Сирии в двух местах.

Пентагон сообщил, что 50 американских военных, находящихся в зоне операции Турции, вывели оттуда. Представитель Белого дома пояснял, что их переводят на базы в других регионах. При этом Трамп отмечал, что США не бросили курдов, несмотря на то, что выводят войска из страны. По его словам, Вашингтон помогает им «финансово и оружием». Тем не менее курды сочли, что США «продали» их Эрдогану.

Авторы: Юлия Выродова, Евгений Калюков
Теги: Дональд Трамп, Сирия, Ближний Восток
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