Пентагон отчитался о выводе американских войск с севера Сирии

Соединенные Штаты вывели своих военных с севера Сирии в связи с военной операцией Турции против сирийских курдов, которую Анкара намерена провести к востоку от Евфрата. Об этом заявил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман, передает Reuters.

«К сожалению, Турция решила действовать в одностороннем порядке. В результате мы вывели американские войска c севера Сирии, где существует угроза потенциального вторжения Турции, чтобы обеспечить их безопасность», — сказал Хоффман.

По его словам, решение о выводе военных было принято после того, как президент США Дональд Трамп провел консультации с министром обороны Марком Эспером и главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли.

5 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары начать в одиночку военную операцию на северо-востоке Сирии, так как США не выполнили свои обещания по созданию зоны безопасности вблизи турецкой границы. Впоследствии в пресс-службе Белого дома подтвердили, что США не намерены участвовать в военной операции.