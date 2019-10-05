Эрдоган заявил о возможном начале операции в Сирии в ближайшие дни

Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна готова принять решение о начале операции в Сирии на востоке реки Евфрат в ближайшей дни. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Президент отметил, что решение о начале операции может быть принято «сегодня или завтра». Она будет проводится как на земле, так и с воздуха. Эрдоган также отметил, что цель Турции — принести мир на восток Евфрата.

О том, что Турция завершила подготовку к операции в Сирии турецкий президент сообщил 21 сентября.

В начале сентября Эрдоган обвинил США в том, что они собираются создать на северо-востоке Сирии зону безопасности для признанных в Турции террористических формирований «Силы народной самообороны» (СНС) (а не для Анкары). СНС входят в состав коалиции «Сил демократической Сирии» (СДС), которою поддерживают американские власти. Эрдоган также заявлял, что, если Турции не удасться установить зону безопасности на востоке Евфрата вместе с США до конца сентября, то она создаст ее в одностороннем порядке.

При этом глава МИД Сирии Валид Муаллем обвинил США и Турцию в нарушении международного права и устава ООН из-за их попыток создать зону безопасности. По его словам, военные силы этих двух стран признаются оккупационными, так как присутствуют на территории государства без разрешения властей Сирии. Муаллем добавил, что если они не уйдут с территории страны, то Сирия примет любые ответные меры, которые разрешены международным правом.