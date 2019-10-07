СМИ сообщили о первом ударе Турции в Сирии во время новой операции

СМИ сообщили о первом ударе Турции в Сирии во время новой операции

Турция начала операцию против сирийских курдов на северо-востоке Сирии, как ранее анонсировал Эрдоган. Перед началом операции США, которые отказались участвовать в операции, вывели свои войска из этой области

Фото: Reuters

Турецкая авиация нанесла удар по базе курдов из оппозиционных Демократических сил Сирии (SDF) в сирийской провинции Хасеке, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen. Об этом также пишет SANA. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

5 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности Анкары самостоятельно начать военную операцию около своей границы на северо-востоке Сирии. Лидер Турции указывал, что Вашингтон не выполнил свои обещания по созданию зоны безопасности вблизи турецкой границы. Ранее Эрдоган отмечал, что если Анкара и Вашингтон не смогут установить зону безопасности на востоке Евфрата до конца сентября, то турецкая сторона сделает это в одностороннем порядке.

На северо-востоке Сирии сосредоточены силы курдских «Отрядов народной самообороны», которых Турция считает террористами. США рассматривают их как союзников в борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».

В Белом доме по итогам телефонного разговора Эрдогана с американским коллегой Дональдом Трампом заявили, что США не будут поддерживать или участвовать в планируемой турецкой стороной операции. Позднее лидер Турции сообщил, что США начали выводить свои войска с северо-востока Сирии в преддверии операции.