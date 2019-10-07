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США отказались участвовать в военной операции Турции в Сирии
Американские военные также не будут находиться поблизости от места проведения операции. Вся ответственность за боевиков запрещенного в России «Исламского государства» на севере Сирии будет лежать на Анкаре, предупредил Вашингтон

Соединенные Штаты не будут поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции, которую Турция собирается проводить на севере и северо-востоке Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома по итогам телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, передает Reuters.

«Вооруженные силы США не будут поддерживать или участвовать в операции, а силы Соединенных Штатов, победив местный «Халифат» «Исламского государства» (запрещена в России), больше не будут находиться в непосредственной близости (от места проведения операции)», — говорится в сообщении.

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Белый дом добавил, что правительство США настаивало, чтобы Франция, Германия и другие европейские страны, откуда прибыли многие из захваченных в плен боевиков «ИГ», забрали их обратно, но они отказались.

«Соединенные Штаты не будут удерживать их (пленных боевиков), поскольку это может затянуться на долгие годы и потребовать больших затрат американских налогоплательщиков. Теперь Турция будет нести ответственность за всех боевиков «ИГ» в районе, захваченных за последние два года после разгрома Соединенными Штатами местного «Халифата», — заявил Белый дом.

Заявления звучат на фоне недавних намерений Эрдогана начать в одиночку военную операцию на севере и северо-востоке Сирии, поскольку США не выполнили свое обещание по установлению зоны безопасности в этом районе. регион контролируется курдскими «Отряды народной самообороны» (YPG), который Анкара считает террористическими группировками. Вашингтон рассматривает их как союзников в борьбе с боевиками «ИГ».

Автор: Мария Бондаренко
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