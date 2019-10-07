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Эрдоган сообщил о начале вывода войск США с северо-востока Сирии

США начали выводить свои войска с северо-востока Сирии перед операцией, которая, как ожидается, будет проведена Турцией к востоку от Евфрата. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV.

По его словам, по итогам вчерашних двусторонних переговоров президент США Дональд Трамп запустил процесс вывода американских войск.

«После нашей встречи, как и обещал президент, началось мероприятие по выводу войск. Сейчас наши компетентные органы ведут работу. У нас есть решение о проведении учений», —отметил Эрдоган.

Политика
США отказались участвовать в военной операции Турции в Сирии

Накануне Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили создание в Сирии зоны безопасности. Позднее в Вашингтоне заявили, что не будут участвовать или каким-либо образом поддерживать учения Турции на севере республики. Как передает Anadolu, Эрдоган также подчеркнул, что создание безопасной зоны к востоку от реки Евфрат и на севере Сирии очень важно для устранения угрозы террористических атак в стране и для возвращения туда сирийских беженцев. Ранее сообщалось, что около 2–3 млн сирийцев могут быть переселены в безопасную зону.

«Турция полна решимости продолжать войну против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России. — РБК) в Сирии и предпринять все необходимые шаги для предотвращения повторения подобных проблем в регионе», — сказал Эрдоган.

О том, что Турция завершила подготовку к операции в Сирии по созданию зоны безопасности на северо-востоке Сирии, Эрдоган заявил 21 сентября.

Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, Сирия
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