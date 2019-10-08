Намерение президента США не мешать операции Турции на северо-востоке Сирии спровоцировало взрыв негодования среди конгрессменов и чиновников. Правда, Трамп сообщил об этом в Twitter, и планы США еще могут быть скорректированы

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Конгрессмены и военные разошлись с президентом

Решение Дональда Трампа, позволяющее Турции начать операцию против курдских формирований на северо-востоке Сирии, ошибочно и может иметь множество негативных последствий, предупредили президента США конгрессмены как от Демократической, так и от Республиканской партии, а также военные. Ситуация напоминает ту, что сложилась в декабре прошлого года, когда Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. Тогда это решение также подвергли резкой критике члены конгресса, а министр обороны Джим Мэттис подал в отставку. Как и тогда, взбудораживший всех шаг последовал после телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Нынешние маневры Трампа также сопровождаются противоречивыми заявлениями. В понедельник высокопоставленный чиновник американской администрации сказал журналистам, что никакого зеленого света турецкой операции Трамп не давал и что речь о выводе военных не идет — из почти 1 тыс. контингента только от 50 до 100 человек будут переведены на другие базы в Сирии же. Однако за несколько минут до брифинга этого чиновника Трамп на камеры заявил, что американским военным «пора возвращаться домой».

На официальном уровне Пентагон также дал понять, что США не поддерживают планы Турции в Сирии. «Министерство обороны четко дало знать Турции, как это сделал и президент, что мы не поддерживаем ее операцию в северной Сирии. Военные США не поддержат и не будут вовлечены в любую подобную операцию», — подчеркнул главный представитель Пентагона Джонатан Хоффман. Министр обороны Марк Эспер и ранее выступал против операции. В августе он говорил, что Вашингтону нужно прежде всего обеспечить поражение «Исламскому государству» (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка), между тем нынешняя операция направлена в том числе против противостоящих ему формирований.