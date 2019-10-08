Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 64,87 (+0,04) Quote, 16:03
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 71,24 (+0,09) Quote, 16:03
В Росстандарте опровергли риск исчезновения крафтового пива в России Общество, 21:03 Экс-техдиректор «Арментела» вернулся в Россию после удержания в Армении Общество, 20:53 Суд запретил «Победе» платную регистрацию в зарубежных аэропортах Общество, 20:41 Писатель Литтелл заявил о публикации в России урезанной версии романа Общество, 20:36 МИД ответил на сообщения о планах США выйти из Договора по открытому небу Политика, 20:18 СМИ узнали об идее Трампа искать информаторов при помощи детектора лжи Политика, 20:16 В Москве нашли тело призера юношеских Олимпийских игр по теннису Общество, 20:12 Трамп пообещал не бросить сирийских курдов Политика, 20:04 Авиакомпания «Россия» сократит число рейсов из Москвы Бизнес, 19:55 Решение Трампа о судьбе Сирии назвали непростительной ошибкой Политика, 19:54 «Локомотив» назвал характер травмы Федора Смолова Спорт, 19:51 МИД обвинил США в намеренном срыве работы комитета ООН по разоружению Политика, 19:45 Клишас объяснил необходимость закона о блокировке электронной почты Технологии и медиа, 19:33 В Совфеде заявили о подтверждении фактов вмешательства в выборы в России Политика, 19:32
Политика ,  
0 
Решение Трампа о судьбе Сирии назвали непростительной ошибкой Изменят ли позиция военных и недовольство союзников решение президента США
Намерение президента США не мешать операции Турции на северо-востоке Сирии спровоцировало взрыв негодования среди конгрессменов и чиновников. Правда, Трамп сообщил об этом в Twitter, и планы США еще могут быть скорректированы
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Конгрессмены и военные разошлись с президентом

Решение Дональда Трампа, позволяющее Турции начать операцию против курдских формирований на северо-востоке Сирии, ошибочно и может иметь множество негативных последствий, предупредили президента США конгрессмены как от Демократической, так и от Республиканской партии, а также военные. Ситуация напоминает ту, что сложилась в декабре прошлого года, когда Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. Тогда это решение также подвергли резкой критике члены конгресса, а министр обороны Джим Мэттис подал в отставку. Как и тогда, взбудораживший всех шаг последовал после телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Политика
Вывод со всеми неизвестными: почему союзники критикуют Трампа за Сирию

Нынешние маневры Трампа также сопровождаются противоречивыми заявлениями. В понедельник высокопоставленный чиновник американской администрации сказал журналистам, что никакого зеленого света турецкой операции Трамп не давал и что речь о выводе военных не идет — из почти 1 тыс. контингента только от 50 до 100 человек будут переведены на другие базы в Сирии же. Однако за несколько минут до брифинга этого чиновника Трамп на камеры заявил, что американским военным «пора возвращаться домой».

На официальном уровне Пентагон также дал понять, что США не поддерживают планы Турции в Сирии. «Министерство обороны четко дало знать Турции, как это сделал и президент, что мы не поддерживаем ее операцию в северной Сирии. Военные США не поддержат и не будут вовлечены в любую подобную операцию», — подчеркнул главный представитель Пентагона Джонатан Хоффман. Министр обороны Марк Эспер и ранее выступал против операции. В августе он говорил, что Вашингтону нужно прежде всего обеспечить поражение «Исламскому государству» (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка), между тем нынешняя операция направлена в том числе против противостоящих ему формирований.

Среди тех, кто выразил несогласие с Трампом, — и бывший постоянный представитель Вашингтона в ООН Ники Хейли. По ее мнению, оставить курдов умирать без поддержки — большая ошибка.

«Я не знаю всех деталей решения президента Трампа насчет севера Сирии. Но если сообщения СМИ соответствуют действительности, то на наших глазах разворачивается катастрофа», — написал в Twitter сенатор-республиканец и друг президента Линдси Грэм. Его коллега и товарищ по партии Марко Рубио также осудил это решение и предупредил, что оно может привести к пагубным последствиям для всего региона. «Если сообщения об отступлении американского контингента в Сирии соответствуют действительности, то администрация Трампа сделала серьезную ошибку, которая приведет к последствиям за пределами Сирии», — написал Рубио. В среду он напомнил, что курды помогали бороться с ИГ и сейчас у них в плену находятся около 1 тыс. террористов, которые могут оказаться на свободе.

Одним из немногих, кто высказался в поддержку Трампа, был сенатор-республиканец Рэнд Пол. «Я поддерживаю президента сегодня, когда он снова исполняет свое обещание закончить бесконечные войны», — написал он в Twitter. Критикующая решения американского лидера газета The Washington Post вынуждена была публично согласиться, что сирийская операция на фоне крупномасштабных миссий в Ираке и Афганистане была легкой, дешевой и имела поразительный успех, учитывая, что за пять лет убиты всего 17 американских военнослужащих.

Трамп может изменить решение

«Мы можем быть в процессе ухода из Сирии, но мы никоим образом не бросаем курдов, которые для нас особенные люди и прекрасные борцы», — с такого твита Дональд Трамп начал рабочий день в среду. Позже он написал, что Турция — прекрасный партнер США в НАТО и в торговле. Днем ранее президент угрожал разрушить экономику республики, как он это «не раз делал», если Анкара выйдет в операции против курдов за рамки допустимого. Взять их под защиту уже пообещало правительство Сирии, об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональные СМИ и заявление заместителя главы МИД страны Фейсала Мекдада. По его словам, своими последними действиями Вашингтон отбросил прочь союзников-курдов.

«Трамп трижды объявлял о выводе американских сухопутных войск из Сирии за время своего президентства. В предыдущих случаях он изменил свою политику, встретив сильное сопротивление со стороны конгресса США, иностранных союзников и своих советников по национальной безопасности», — напомнил РБК эксперт Института Хадсона и Международного дискуссионного клуба «Валдай» Ричард Вайц. Учитывая сопротивление, которое Трамп снова встречает со стороны конгресса и некоторых союзников, он вполне может в ближайшие недели отменить свое решение. Тем не менее он остается сторонником сокращения иностранного военного присутствия США и большей вовлеченности других стран в борьбу с международным терроризмом, поэтому попытки вывода американских частей из Сирии, Афганистана и других стран продолжатся, считает Вайц.

Политика
США дали зеленый свет новой операции Турции в Сирии

Заявление, сделанное Трампом в Twitter, не является окончательным решением Белого дома, и тому есть множество подтверждений, отметил в беседе с РБК эксперт Российского совета по международным делам Григорий Лукьянов. В заявлении о Сирии не указаны ни территории, которые будут оставлены, ни количество военных, которые их покинут. «Это говорит, что никакой комплексной и выверенной политики у США как не было, так и нет. Единого центра операции в Сирии тоже нет, тем более что из заявления Пентагона не следует, что США перестанут оказывать поддержку курдам», — резюмировал Лукьянов. Эксперт допустил, что Трамп в своих твитах и выступлениях руководствовался желанием сорвать продвигающийся в стране политический процесс (создание Конституционного сирийского комитета) и столкнуть интересы Сирии, России и Турции.

Автор: Полина Химшиашвили
Теги: Сирия, Армия США, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган
Материалы по теме
Трамп заявил о необходимости постепенно завершать войны США за рубежом
Политика
Защитник Трампа в конгрессе раскритиковал его из-за операции в Сирии
Политика
Курс лиры упал после угрозы Трампа уничтожить турецкую экономику
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter