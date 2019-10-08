Среди тех, кто выразил несогласие с Трампом, — и бывший постоянный представитель Вашингтона в ООН Ники Хейли. По ее мнению, оставить курдов умирать без поддержки — большая ошибка.
«Я не знаю всех деталей решения президента Трампа насчет севера Сирии. Но если сообщения СМИ соответствуют действительности, то на наших глазах разворачивается катастрофа», — написал в Twitter сенатор-республиканец и друг президента Линдси Грэм. Его коллега и товарищ по партии Марко Рубио также осудил это решение и предупредил, что оно может привести к пагубным последствиям для всего региона. «Если сообщения об отступлении американского контингента в Сирии соответствуют действительности, то администрация Трампа сделала серьезную ошибку, которая приведет к последствиям за пределами Сирии», — написал Рубио. В среду он напомнил, что курды помогали бороться с ИГ и сейчас у них в плену находятся около 1 тыс. террористов, которые могут оказаться на свободе.
Одним из немногих, кто высказался в поддержку Трампа, был сенатор-республиканец Рэнд Пол. «Я поддерживаю президента сегодня, когда он снова исполняет свое обещание закончить бесконечные войны», — написал он в Twitter. Критикующая решения американского лидера газета The Washington Post вынуждена была публично согласиться, что сирийская операция на фоне крупномасштабных миссий в Ираке и Афганистане была легкой, дешевой и имела поразительный успех, учитывая, что за пять лет убиты всего 17 американских военнослужащих.
Трамп может изменить решение
«Мы можем быть в процессе ухода из Сирии, но мы никоим образом не бросаем курдов, которые для нас особенные люди и прекрасные борцы», — с такого твита Дональд Трамп начал рабочий день в среду. Позже он написал, что Турция — прекрасный партнер США в НАТО и в торговле. Днем ранее президент угрожал разрушить экономику республики, как он это «не раз делал», если Анкара выйдет в операции против курдов за рамки допустимого. Взять их под защиту уже пообещало правительство Сирии, об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональные СМИ и заявление заместителя главы МИД страны Фейсала Мекдада. По его словам, своими последними действиями Вашингтон отбросил прочь союзников-курдов.
«Трамп трижды объявлял о выводе американских сухопутных войск из Сирии за время своего президентства. В предыдущих случаях он изменил свою политику, встретив сильное сопротивление со стороны конгресса США, иностранных союзников и своих советников по национальной безопасности», — напомнил РБК эксперт Института Хадсона и Международного дискуссионного клуба «Валдай» Ричард Вайц. Учитывая сопротивление, которое Трамп снова встречает со стороны конгресса и некоторых союзников, он вполне может в ближайшие недели отменить свое решение. Тем не менее он остается сторонником сокращения иностранного военного присутствия США и большей вовлеченности других стран в борьбу с международным терроризмом, поэтому попытки вывода американских частей из Сирии, Афганистана и других стран продолжатся, считает Вайц.
Заявление, сделанное Трампом в Twitter, не является окончательным решением Белого дома, и тому есть множество подтверждений, отметил в беседе с РБК эксперт Российского совета по международным делам Григорий Лукьянов. В заявлении о Сирии не указаны ни территории, которые будут оставлены, ни количество военных, которые их покинут. «Это говорит, что никакой комплексной и выверенной политики у США как не было, так и нет. Единого центра операции в Сирии тоже нет, тем более что из заявления Пентагона не следует, что США перестанут оказывать поддержку курдам», — резюмировал Лукьянов. Эксперт допустил, что Трамп в своих твитах и выступлениях руководствовался желанием сорвать продвигающийся в стране политический процесс (создание Конституционного сирийского комитета) и столкнуть интересы Сирии, России и Турции.