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Путин созвал совещание Совбеза России из-за обострения ситуации в Сирии

Президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, обсудив обострение ситуации на северо-востоке Сирии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Участники совещания Совбеза обменялись мнениями по поводу начала работы Конституционного комитета Сирии. Все они отметили, что на данном этапе важно избегать каких-либо действий, которые могут препятствовать мирному урегулированию в Сирии.

Ранее ситуацию на северо-востоке Сирии обсудили министр иностранных дел Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу.

Ситуация в Сирии обострилась из-за заявлений Турции о готовности начать очередную самостоятельную военную операцию на северо-востоке Сирии против курдских формирований. О завершении подготовки операции заявили в турецком Минобороны 8 октября.

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Анкара заявляла о том, что США начали вывод своих военных из района проведения операции турецких войск. Вашингтон, в свою очередь, уточнил, что речь идет не о выводе войск, а об их передислокации. Президент США Дональд Трамп уточнял, что там находились всего 50 американских военных.

В то же время американский лидер предупредил, что США не намерены бросать сирийских курдов, являвшихся одними из основных союзников коалиции по борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в России группировка), и готовы помогать им поставками оружия.

Теги: Владимир Путин, Совет Безопасности РФ, Сирия
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