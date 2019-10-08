Путин созвал совещание Совбеза России из-за обострения ситуации в Сирии

Президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, обсудив обострение ситуации на северо-востоке Сирии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Участники совещания Совбеза обменялись мнениями по поводу начала работы Конституционного комитета Сирии. Все они отметили, что на данном этапе важно избегать каких-либо действий, которые могут препятствовать мирному урегулированию в Сирии.

Ранее ситуацию на северо-востоке Сирии обсудили министр иностранных дел Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу.

Ситуация в Сирии обострилась из-за заявлений Турции о готовности начать очередную самостоятельную военную операцию на северо-востоке Сирии против курдских формирований. О завершении подготовки операции заявили в турецком Минобороны 8 октября.