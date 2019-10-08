Минобороны Турции сообщило о завершении подготовки к операции в Сирии

Минобороны Турции сообщило о завершении подготовки к операции в Сирии

Минобороны Турции заявило о завершении подготовки к проведению операции на севере Сирии. Об этом турецкое ведомство сообщило в своем Twitter.

В турецком министерстве отметили важность создания безопасной зоны и мирного коридора для обеспечения безопасности населения Сирии, а также стабильности в регионе.

«Генштаб вооруженных сил Турции никогда не допустит создания террористического коридора на наших границах», — заявили в министерстве.

Ранее СМИ сообщили, что турецкая авиация нанесла удар по базе курдов из оппозиционных Демократических сил Сирии (SDF) в сирийской провинции Хасеке.

5 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова самостоятельно начать военную операцию около турецкой границы на северо-востоке Сирии. По его словам, США не выполнили обещания создать зону безопасности вблизи границы. Ранее турецкий лидер заявлял, что, если Анкаре и Вашингтону не удастся установить зону безопасности до конца сентября, Турция сделает это в одностороннем порядке. В Белом доме заявили, что США не станут поддерживать операцию или участвовать в ней. Позже Эрдоган сообщил, что Вашингтон начал вывод американских войск с северо-востока Сирии в преддверии операции.