В США опровергли данные о выводе всех своих войск из Сирии

В США опровергли данные о выводе всех своих войск из Сирии

США не выводят все свои войска из Сирии, а перемещают военнослужащих, находящихся на севере страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

По словам чиновника, речь идет о перемещении 50 американских военных в пределах Сирии. Он отметил, что это решение не означает, что США начали вывод своих войск с территории страны.

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя операцию Турции на северо-востоке Сирии, заявил, что на этой территории находятся около 50 американских военнослужащих. По словам американского лидера, он предупредил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана, что в случае, если кто-то из американских солдат будет ранен, президента Турции ждут «большие неприятности».

7 октября СМИ сообщили, что Анкара нанесла авиаудары по базе курдов в провинции Хасека. 5 октября Эрдоган заявил о готовности Турции самостоятельно начать военную операцию на северо-востоке Сирии, где сосредоточены силы курдских «Отрядов народной самообороны», которых в Анкаре считают террористами. В США курдов рассматривают как союзников в борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». В Вашингтоне заявили, что США не будут участвовать в проводимой Турцией операции, Трамп также пригрозил «уничтожить» турецкую экономику, если Анкара «перейдет черту».