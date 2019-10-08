Трамп сообщил о 50 военных США в зоне операции Турции в Сирии

Трамп сообщил о 50 военных США в зоне операции Турции в Сирии

Трамп предупредил турецкого коллегу, что, если американские солдаты будут ранены, ему грозят большие неприятности. Ранее СМИ сообщили о начале нанесения Турцией авиаударов по базе курдов на северо-востоке Сирии

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Американский президент Дональд Трамп, комментируя операцию Турции на северо-востоке Сирии, сообщил, что в этой зоне находятся около 50 американских солдат. Трансляцию его выступления ведет Fox News.

«В этом районе находится только 50 наших людей, это небольшая зона, и я не хочу, чтобы они были ранены или убиты», — сказал он. По словам Трампа, он заявил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы тот не ранил никого их американских солдат, иначе будут «большие неприятности».

Трамп также заявил, что в этом районе находятся до 70 тыс. пленных боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) и членов их семей.

Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации уточняет, что военные, выведенные из зоны проведения турецкой операции, будут размещены на других базах в Сирии.